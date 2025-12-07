ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 14:00

Желание обладать квартирой сподвигло юношу на убийство родного отца

Москвич убил родного отца ради столичной квартиры

Фото: t.me/moscowproc*
Читайте нас в Дзен

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двух мужчин, которых подозревают в убийстве и покушении на убийство супружеской пары в центре Москвы, сообщает столичная прокуратура. На скамье подсудимых оказались 24-летний молодой человек и его 30-летний подельник.

Следствие установило, что один из подсудимых является сыном умершего мужчины. Он пошел на преступление ради того, чтобы получить в наследство родительскую квартиру. Задержанный планировал продать недвижимость и рассчитаться со своим приятелем.

Ночью 5 декабря обвиняемые отключили свет в квартире на ул. Бутырский Вал. Когда хозяин открыл дверь, чтобы выйти к электрощитку, они ворвались в квартиру, скрыв лица под масками, убили мужчину и причинили телесные повреждения женщине, — сказано в публикации.

Ранее в Тюмени лжепокупатели убили мужчину, который занимался перепродажей автомобилей. Двое молодых людей в возрасте 23 лет договорились о встрече с владельцем автомобилей Kia Optima и ВАЗ. Представившись покупателями из другого региона, они планировали расправиться с перекупщиком, а одну из машин выставить на продажу.

квартиры
наследство
убийства
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы неожиданные опасности геморроя
Военные следователи отправились «потрошить» рынок в поисках уклонистов
Народный артист Стеблов рассказал о самочувствии после операции
Хотите удивить гостей? Подайте печень вот так: с грибами, гранатом и руколой
Клинтон предсказала США внутриполитические изменения
Медведев заявил о признании США утраты единоличного лидерства в мире
Медведев показал, к чему приведет милитаризация стран Евросоюза
Медведев отреагировал на изменения в Cтратегии нацбезопасности США
Медведев назвал новую стратегию США сигналом к диалогу
Ушаков объяснил причину долгих переговоров Путина и Уиткоффа
ВСУ взорвали дамбу под Артемовском
Ушаков раскрыл ход работы над будущим мирным договором
В базу «Миротворца» впервые внесли действующего президента страны Евросоюза
Попытка военного переворота в Бенине не удалась
«Тратить украинцев, как пули»: Песков о замороженных активах России
Ушаков высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Таиланд начал эвакуацию приграничных районов
МИД РФ призвал США к сдержанности в отношении Венесуэлы
Фильм о Пригожине, отказ от переезда, сын: как живет актер Кирилл Полухин
Что приготовить, когда хочется легкого, но сытного? Топ-8 салатов с креветками!
Дальше
Самое популярное
Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.