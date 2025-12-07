Желание обладать квартирой сподвигло юношу на убийство родного отца

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двух мужчин, которых подозревают в убийстве и покушении на убийство супружеской пары в центре Москвы, сообщает столичная прокуратура. На скамье подсудимых оказались 24-летний молодой человек и его 30-летний подельник.

Следствие установило, что один из подсудимых является сыном умершего мужчины. Он пошел на преступление ради того, чтобы получить в наследство родительскую квартиру. Задержанный планировал продать недвижимость и рассчитаться со своим приятелем.

Ночью 5 декабря обвиняемые отключили свет в квартире на ул. Бутырский Вал. Когда хозяин открыл дверь, чтобы выйти к электрощитку, они ворвались в квартиру, скрыв лица под масками, убили мужчину и причинили телесные повреждения женщине, — сказано в публикации.

Ранее в Тюмени лжепокупатели убили мужчину, который занимался перепродажей автомобилей. Двое молодых людей в возрасте 23 лет договорились о встрече с владельцем автомобилей Kia Optima и ВАЗ. Представившись покупателями из другого региона, они планировали расправиться с перекупщиком, а одну из машин выставить на продажу.