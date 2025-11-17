Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Все просчитал»: Непомнящий отреагировал на уход Карпина из «Динамо»

Непомнящий назвал взвешенным решение Карпина уйти из «Динамо»

Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Валерий Карпин принял взвешенное решение, покинув пост главного тренера московского «Динамо», заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его мнению, специалисту нужно было время, чтобы футболисты подстроились под требования наставника, но сделать это не получилось.

Карпин принял взвешенное решение. Он все продумал, просчитал. Карпин не добивался успеха на посту тренера «Динамо». Ему нужно было время, чтобы подготовить игроков к его требованиям. Может быть, стоило доиграть до зимней паузы, но, с другой стороны, очевидно, что был разговор с руководством клуба, не сошлись во мнениях и он принял это решение, — сказал Непомнящий.

Карпин принял решение оставить должность главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». На данный момент клуб с 17 очками занимает десятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В последнем туре «Динамо» уступило на своем поле «Акрону» со счетом 1:2.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил NEWS.ru, что у Карпина провалился эксперимент с совмещением двух постов. По его мнению, неудачные результаты столичного клуба в последних встречах перекинулись на плохую игру национальной команды против Перу и Чили.

