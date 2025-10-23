Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Песков допустил, что Путин прокомментирует отмену встречи с Трампом вечером

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин, возможно, вечером 23 октября прокомментирует ситуацию с встречей с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву. Представитель Кремля выразил надежду, что это все-таки произойдет и лидер выскажется об отмененном мирном саммите в Будапеште.

Подождите. Я надеюсь, что президент найдет возможность прокомментировать, — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля раскрыл, кто предложил провести саммит в Будапеште. Песков объяснил, что Путин и Трамп обоюдно приняли решение о встрече в Венгрии.

23 октября президент США признался, что отменит очные переговоры с российским лидером в Будапеште. По словам Трампа, встреча будет организована позже. Сейчас, считает глава Белого дома, они не достигнут нужной цели.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что изменение позиции Трампа по встрече с Путиным открывает для Москвы новые возможности. Политик указал, что отмена саммита в Венгрии позволяет ВС России действовать более решительно.

