Путин прибыл на XVII съезд Русского географического общества

Президент России Владимир Путин прибыл в Кремль для участия в мероприятиях XVII съезда Русского географического общества, сообщила пресс-служба российского лидера. Глава государства принимает участие в пленарном заседании съезда, затем он проведет отдельное заседание попечительского совета организации.

РГО в этом году отмечает 180-летие. В рамках съезда участники подвели итоги пятилетней деятельности общества и определили стратегические направления развития до 2030 года. Выступая перед собравшимися, российский лидер особо отметил историческую роль ученых-географов, топографов и метеорологов в достижении Победы в Великой Отечественной войне.

Нынешний год для организации отмечен целым рядом важных событий. И прежде всего, конечно, это 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. <…> Иногда целые огромные и крупные операции Второй мировой войны, наверное, ни одна из них не могла обойтись без помощи, поддержки, прямого участия этих специалистов, — сказал Путин.

