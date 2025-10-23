Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 17:41

Путин прибыл на XVII съезд Русского географического общества

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Кремль для участия в мероприятиях XVII съезда Русского географического общества, сообщила пресс-служба российского лидера. Глава государства принимает участие в пленарном заседании съезда, затем он проведет отдельное заседание попечительского совета организации.

РГО в этом году отмечает 180-летие. В рамках съезда участники подвели итоги пятилетней деятельности общества и определили стратегические направления развития до 2030 года. Выступая перед собравшимися, российский лидер особо отметил историческую роль ученых-географов, топографов и метеорологов в достижении Победы в Великой Отечественной войне.

Нынешний год для организации отмечен целым рядом важных событий. И прежде всего, конечно, это 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. <…> Иногда целые огромные и крупные операции Второй мировой войны, наверное, ни одна из них не могла обойтись без помощи, поддержки, прямого участия этих специалистов, — сказал Путин.

Ранее Путин на первом заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики призвал не откладывать на потом счастье в виде рождения детей. Российский лидер обратился к молодежи с таким советом, отметив, что отцовство и материнство можно совмещать с карьерой и учебой. При этом президент указал на важность помощи семьям.

Россия
Владимир Путин
Кремль
организации
география
