В Кремле изучат, как избиратели относятся к участию военных в выборах

В Кремле изучат отношение избирателей к выборам и участию в них военных, сообщает РБК со ссылкой на источники. Отдельным вопросом социологических исследований станет важность для голосующих прохождения службы в зоне спецоперации как фактора выбора депутата.

По информации издания, в администрации президента начали подготовку к думской кампании, которая включает оценку действующих парламентариев и планирование исследований для формирования стратегии. Партия «Единая Россия» решает задачу по обеспечению бойцов спецоперации проходными местами в партийных списках для их интеграции в общественную жизнь.

При этом, как отмечают источники, остаются вопросы о наличии у военных необходимых политических навыков и о возможной реакции электората на их значительное представительство в будущем составе Госдумы.

Ранее партия ЛДПР анонсировала запуск программы по трудоустройству участников спецоперации. Проект, представленный лидером фракции и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким, уже получил поддержку Владимира Путина, поэтому реализация инициативы начнется в ближайшее время и будет направлена на комплексную интеграцию ветеранов в мирную жизнь.