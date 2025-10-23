«Стараются унизить»: в ГД возмутились санкциями ЕС против дипломатов России

Санкции Евросоюза в отношении российских дипломатов представляют собой вопиющее нарушение международного права, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Однако, по его мнению, последствия ограничений будут более разрушительными для ЕС, чем для России.

Это пример вопиющего нарушения международного права и пример того, что беззаконие стало принципом работы западных политиков. Это уже ни в какие ворота не лезет. [Страны ЕС] стараются каким-то образом уколоть, как они считают, унизить нас. Все закончится еще хуже для них. Это, во-первых, подчеркивает их дебилизм, а во-вторых, просто дает нам сигнал, с кем мы имели дело, что надо рассчитывать только на себя. Не будет такого, что на Западе кто-то будет проявлять нам добрую волю, — отметил Аксаков.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел новые ограничения для российских дипломатов. Теперь все сотрудники дипломатических миссий РФ обязаны уведомлять власти страны пребывания о своих планах посетить другие государства ЕС или проехать через них.