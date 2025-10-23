Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 15:46

Назван главный грех Трампа, на котором многие играют

Экс-депутат Рады Олейник назвал гордыню главным грехом Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Гордыня президента США Дональда Трампа является его главным грехом, на котором научились играть многие политики, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, глава Белого дома легкомысленно относится к сложным международным конфликтам, считая их простыми для разрешения. Он также подчеркнул, что Трамп является непредсказуемым человеком.

Трамп абсолютно непредсказуем, так сказать, семь Трампов на неделю. Я лично, как верующий человек, вижу, что у него есть проблема — это страшный грех гордыня. И на этой гордыне играют многие. Украинский конфликт начал глупый Джо Байден (экс-президент США. — NEWS.ru), а теперь это уже конфликт глупого Трампа, который ничего не предпринимает для устойчивого мира. Он почему-то легкомысленно относится к нему, считает, что кризис на Украине, который длится больше трех лет, прост в разрешении. По Газе и Ближнему Востоку видно, что там ничего не закончено. Всполыхнуло — притихло, не решен вопрос мирного существования двух государств Палестины и Израиля, — высказался Олейник.

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США являются противником России и отмена саммита в Будапеште это доказала. По его мнению, Трамп «полноценно встал на тропу войны». Он подчеркнул, что глава Белого дома полностью солидаризировался с «безумной Европой».

