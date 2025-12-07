Медведев указал на угрозу от появления нового «оголтелого Байдена» Медведев: политика Трампа не переживет прихода нового президента-демократа в США

Любые прагматичные инициативы команды действующего американского президента Дональда Трампа будут уничтожены, если к власти в будущем придет «очередной оголтелый демократ Джо Байден», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем блоге на платформе МАХ он выразил опасения относительно долговечности текущей внешнеполитической линии США.

Медведев охарактеризовал политику сторонников Трампа (движение MAGA) как «великодержавный прагматизм». Однако, по его мнению, этот подход крайне уязвим перед идеологическими установками Демократической партии.

Как принято говорить, поживем — увидим, — резюмировал Медведев.

Текущий разрыв в позициях Вашингтона и Брюсселя стал очевиден после выхода новой Стратегии национальной безопасности США. В документе Белый дом официально указал на «нереалистичные ожидания» Европы по Украине и прямо потребовал от союзников взять расходы на оборону на себя. Медведев поприветствовал изменения политического курса Вашингтона и заявил, что это говорит о готовности США обсуждать новую архитектуру безопасности.