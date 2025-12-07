ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 14:50

Медведев отреагировал на изменения в Cтратегии нацбезопасности США

Медведев сравнил изменения в Cтратегии нацбезопасности США с разворотом корабля

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Обновленная Cтратегия национальной безопасности США сравнима с «попыткой разворота огромного корабля», заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте». Он также подчеркнул, что изменения в доктрине — это сигнал от Вашингтона о готовности к обсуждению новой архитектуры безопасности.

Он (новый документ. — NEWS.ru) больше похож на попытку разворота огромного корабля, который долго шел по инерции и наконец решил изменить курс, — отметил Медведев.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков положительно оценил обновленную Стратегию национальной безопасности США, в частности, ее пункты, связанные с НАТО. Однако он отметил, что важно проследить за ее практической реализацией, так как порой за красивыми концептами скрывается нечто обратное.

Также Песков заявлял, что подход к России у администрации президента США Дональда Трампа контрастирует с позицией 46-го американского лидера Джо Байдена. По его словам, из новой Стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов исчезло упоминание РФ как «прямой угрозы».

