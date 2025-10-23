Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 16:24

На Украине раскрыли причину остановки закачки газа в подземные хранилища

Украина приостановила закачку газа в ПХГ из-за прекращения поставок из Польши

Газораспределительная станция Газораспределительная станция Фото: Артем Кулекин/РИА Новости

Украина была вынуждена остановить закачку газа в подземные хранилища из-за прекращения поставок через Польшу, сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на оператора ГТС. Причиной остановки стали плановые работы по модернизации на точке соединения газотранспортных систем двух стран.

Украине в начале текущей недели пришлось приостановить заполнение подземных газовых хранилищ на фоне обстрелов энергетики и из-за остановки импортных поставок газа через Польшу, — говорится в материале.

Ранее председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий заявил о невозможности достижения страной энергетической самостоятельности в газовой сфере в обозримой перспективе. Глава предприятия констатировал недостаточность объемов внутренней добычи природного газа и выразил заинтересованность Киева в наращивании поставок из Соединенных Штатов.

Кроме того, глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко спрогнозировал значительное осложнение предстоящего отопительного периода по сравнению с предыдущим. Общественный деятель также допустил возможность введения ограничений на поставки голубого топлива в стране.

Украина
Польша
газ
ПХГ
