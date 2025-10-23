Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 13:27

Президент АРБ объяснил, кого коснутся новые банковские санкции против РФ

Глава АРБ Тосунян: банковские санкции Евросоюза коснутся простых россиян

Гарегин Тосунян Гарегин Тосунян Фото: Пресс-служба Гарегина Тосуняна

Введенные Евросоюзом банковские санкции против России могут затронуть простых граждан, заявил NEWS.ru президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Он призвал политиков решать свои разногласия без вмешательства в повседневную жизнь людей.

Вся история с санкционными играми оборачивается постоянными попытками задушить нас удавкой, причем задушить бизнес простых людей, которым нужно элементарно осуществлять свои платежи, материальную связь с родственниками. В конце концов, люди ездят и общаются. И это требует определенного обслуживания. Санкционное давление, которое направлено в первую очередь на простой народ, вызывает у меня тошноту и отвращение, — высказался Тосунян.

Он подчеркнул, что данные ограничения в основном не затрагивают элиту, поскольку представители Запада, получая миллиарды, не спешат от них избавляться. Однако, по его словам, на уровне обычных граждан начинают действовать сдерживающие и дополнительные санкционные меры.

Политический деятели должны понимать, что политика — это политика. Друг с другом выясняйте, доказывайте, кто прав, кто виноват. Но не надо это распространять на подавляющее большинство людей, которым нужно есть, пить, платить за элементарные потребности. Такая форма влияния на страну вызывает у людей ощущение того, что весь мир вражески настроен против них, — добавил Тосунян.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о вступлении в силу 19-го пакета санкций против России. По ее словам, новые ограничения затрагивают деятельность российских банков и операции с криптовалютами.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
