Президент АРБ объяснил, кого коснутся новые банковские санкции против РФ

Введенные Евросоюзом банковские санкции против России могут затронуть простых граждан, заявил NEWS.ru президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Он призвал политиков решать свои разногласия без вмешательства в повседневную жизнь людей.

Вся история с санкционными играми оборачивается постоянными попытками задушить нас удавкой, причем задушить бизнес простых людей, которым нужно элементарно осуществлять свои платежи, материальную связь с родственниками. В конце концов, люди ездят и общаются. И это требует определенного обслуживания. Санкционное давление, которое направлено в первую очередь на простой народ, вызывает у меня тошноту и отвращение, — высказался Тосунян.

Он подчеркнул, что данные ограничения в основном не затрагивают элиту, поскольку представители Запада, получая миллиарды, не спешат от них избавляться. Однако, по его словам, на уровне обычных граждан начинают действовать сдерживающие и дополнительные санкционные меры.

Политический деятели должны понимать, что политика — это политика. Друг с другом выясняйте, доказывайте, кто прав, кто виноват. Но не надо это распространять на подавляющее большинство людей, которым нужно есть, пить, платить за элементарные потребности. Такая форма влияния на страну вызывает у людей ощущение того, что весь мир вражески настроен против них, — добавил Тосунян.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о вступлении в силу 19-го пакета санкций против России. По ее словам, новые ограничения затрагивают деятельность российских банков и операции с криптовалютами.