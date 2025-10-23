«Сделать больно детям»: политолог о самом неординарном пакете санкций ЕС

Евросоюз хочет навредить российским детям с помощью новых санкций, заявил NEWS.ru директор Института нового общества политолог Василий Колташов. По его словам, на Западе рассчитывают вызвать в обществе потребительский зуд и неудовлетворенность, действуя по старой стратегии времен СССР, когда дефицит товаров создавал особые гражданские настроения.

Зачем против РФ вводят очередные санкции? Мы об этом забыли, но ЕС помнит, что было время, когда наши дети бежали за жвачкой, джинсами, куклой Барби, конструктором Лего, которые пропагандировались по телевизору и которых не было в доступе у граждан. Тогда люди были готовы отдать все за право понюхать западную обертку. Им кажется, что сейчас детские велосипеды, куклы и еще что-либо можно запретить с помощью санкций, чтобы вызвать в нашем обществе такой вот зуд, потребительскую неудовлетворенность. Европа хочет сделать больно нашим детям, женщинам, обычным гражданам, заставить их страдать, чтобы дискомфорт в конечном итоге привел к взрыву народного возмущения, — пояснил Колташов.

По его словам, в XXI веке все работает иначе, поэтому практического эффекта от европейских санкций не произойдет. Он отметил, что почти все товары в изобилии производятся в Китае, и они доступны на российском рынке.

Сейчас все работает по-другому. Мы уже наелись этой американской жвачки. Но, тем не менее, вот эта идеологическая начинка у этих санкций присутствует. Ради того, чтобы вызвать народное возмущение, уходила из РФ IKEA и многие другие западные фирмы и бренды. Правда, все это производится сейчас в Китае и поступает в Россию в изобилии. Так что эти санкции как минимум странные. Можно все то же самое купить на тех же китайских заводах, — резюмировал Колташов.

Ранее экономист Георгий Остапкович заявил, что Евросоюз может отменить антироссийские санкции только после полного урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что до тех пор страны ЕС продолжат попытки давить на РФ.