Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 16:42

«Сделать больно детям»: политолог о самом неординарном пакете санкций ЕС

Политолог Колташов: Евросоюз хочет навредить российским детям новыми санкциями

Василий Колташов Василий Колташов Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Евросоюз хочет навредить российским детям с помощью новых санкций, заявил NEWS.ru директор Института нового общества политолог Василий Колташов. По его словам, на Западе рассчитывают вызвать в обществе потребительский зуд и неудовлетворенность, действуя по старой стратегии времен СССР, когда дефицит товаров создавал особые гражданские настроения.

Зачем против РФ вводят очередные санкции? Мы об этом забыли, но ЕС помнит, что было время, когда наши дети бежали за жвачкой, джинсами, куклой Барби, конструктором Лего, которые пропагандировались по телевизору и которых не было в доступе у граждан. Тогда люди были готовы отдать все за право понюхать западную обертку. Им кажется, что сейчас детские велосипеды, куклы и еще что-либо можно запретить с помощью санкций, чтобы вызвать в нашем обществе такой вот зуд, потребительскую неудовлетворенность. Европа хочет сделать больно нашим детям, женщинам, обычным гражданам, заставить их страдать, чтобы дискомфорт в конечном итоге привел к взрыву народного возмущения, — пояснил Колташов.

По его словам, в XXI веке все работает иначе, поэтому практического эффекта от европейских санкций не произойдет. Он отметил, что почти все товары в изобилии производятся в Китае, и они доступны на российском рынке.

Сейчас все работает по-другому. Мы уже наелись этой американской жвачки. Но, тем не менее, вот эта идеологическая начинка у этих санкций присутствует. Ради того, чтобы вызвать народное возмущение, уходила из РФ IKEA и многие другие западные фирмы и бренды. Правда, все это производится сейчас в Китае и поступает в Россию в изобилии. Так что эти санкции как минимум странные. Можно все то же самое купить на тех же китайских заводах, — резюмировал Колташов.

Ранее экономист Георгий Остапкович заявил, что Евросоюз может отменить антироссийские санкции только после полного урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что до тех пор страны ЕС продолжат попытки давить на РФ.

санкции
Евросоюз
Россия
СССР
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскошь 90-х, личный лес, охрана: что известно о «резиденции Жириновского»
Врач рассказал, какие тонизирующие напитки могут вызвать зависимость
Гимнастка Мельникова во второй раз стала абсолютной чемпионкой мира
Российская спортсменка сдала «тест на женщину»
В России высказались о запрете детям до 16 лет использовать соцсети
Криминалист допустил, что семью Усольцевых могли принести в жертву
Два российских региона попали под удар украинских беспилотников
«Сделать больно детям»: политолог о самом неординарном пакете санкций ЕС
«Вы знаете всю меру горя»: Медведев высказался о поддержке семей бойцов СВО
Прокурор запросил для известного бизнес-коуча срок, как за убийство
Взрыв в Луганске признали терактом
Адвокат Трунов рассказал, могло ли Усольцевых засосать в болото
Лейбл Koala Music начал сотрудничество с Гнесинкой и ВШЭ
Десятки тысяч человек провели митинг в Будапеште
ИИ на стройке: от проектирования до эксплуатации
Кто имеет право на льготы на парковках Уфы: инструкция для автомобилистов
Адвокат Карабанов объяснил, как Усольцевы могли сбежать за рубеж
«Надо резать правду матку»: Медведев призвал не давать спуску врагам России
Российский бизнесмен лишился недвижимости почти на 4 млрд рублей
На Украине раскрыли причину остановки закачки газа в подземные хранилища
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.