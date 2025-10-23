В российском регионе ввели карантин из-за мертвой лисы В Елабуге ввели карантин по бешенству из-за найденного тела лисы

В Елабуге (Республика Татарстан) ввели карантин по бешенству из-за мертвой лисицы, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. В городе запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия.

Тело животного находилось на пересечении улиц Московской и Маяковского, неподалеку от филиала Казанского федерального университета и двух студенческих общежитий. Вокруг места происшествия установлена санитарная зона протяженностью около трех километров. Доступ в 10-метровый периметр возможен исключительно для сотрудников специальных служб, говорится в указе главы региона.

Лабораторные исследования подтвердили наличие бешенства у найденной лисы, хотя внешне животное выглядело абсолютно здоровым. Ограничительные меры будут сняты спустя два месяца при условии отсутствия новых случаев обнаружения погибших животных.

