23 октября 2025 в 19:00

Не вернулась из магазина: тайна пропажи школьницы раскрыта спустя 30 лет?

Фото: IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press

В Британии возобновили расследование об убийстве 1994 года. Спустя 31 год следователи смогли установить подозреваемого, который мог расправиться с 13-летней девочкой. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Тело нашли спустя полгода

В городе Хебден-Бридж задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки Линдси Раймер. Она пропала в ноябре 1994 года, когда вышла из дома, чтобы купить пачку кукурузных хлопьев в супермаркете Spar.

Сначала считалось, что она сбежала, но пять месяцев спустя, в апреле 1995 года, ее тело было обнаружено двумя рабочими канала у шлюза Роуден-Милл на канале Рочдейл, примерно в миле от центра Хебден-Бридж.

Нашли свидетелей

Детективы полиции Западного Йоркшира арестовали мужчину в первой половине октября в неназванной британской тюрьме, где он отбывает наказание за другие преступления, пишет Independent.

Офицеры также связались с рядом потенциальных свидетелей в районе Хебден-Бридж и Галифакса, чьи личности были установлены в ходе расследования.

«Мы по-прежнему твердо намерены сделать все возможное, чтобы добиться справедливости для Линдси и дать ее семье ответы, в которых они так отчаянно нуждаются спустя столько лет», — заявил старший следователь Джеймс Энтвистл.

Вскоре будут допрошены новые свидетели. Следователи намерены добыть новые доказательства, чтобы возобновить ход расследования.

«Хотя прошло уже более 30 лет с момента убийства Линдси, мы по-прежнему убеждены, что есть кто-то, кто располагает важной информацией, которая может наконец-то облегчить боль ее семьи, и мы призываем их поступить правильно и рассказать нам все, что им известно», — говорит Энтвистл.

Галифакс, Англия Галифакс, Англия Фото: TOLGA AKMEN/ТАСС

Не заметили, что дочь не вернулась

Линдси Раймер жила с родителями, двумя сестрами и братом. В материалах дела есть запись с камер видеонаблюдения из магазина, показывающая, как она платит за кукурузные хлопья в 10:22 вечера.

Она не вернулась домой в ту ночь. Но ее матери не было дома, а отец разговаривал с ней по телефону между 09:45 и 10:20 вечера, никто из них этого не заметил, что девочка пропала. Члены семьи были уверены, что она вернулась домой и сразу же пошла в свою спальню на чердаке.

Когда на следующее утро она не пришла разносить газеты, продавцы позвонили в дом, и в этот момент выяснилось, что пакет с газетами Раймер все еще находится на кухне вместе с ее школьными деньгами, а затем обнаружилось, что она не спала в своей постели.

убийства
похищения
дети
убийцы
школьники
маньяки
Великобритания
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
