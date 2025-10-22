«Следующей заберу ее младшую сестру»: анимешник изнасиловал и убил школьницу

В 2013 году в Японии казнили через повешение маньяка-рецидивиста Каору Кобаяси. На момент убийства мужчине было 44 года, а наибольшую часть взрослой жизни он провел в заключении за сексуальное насилие над детьми. NEWS.ru рассказывает историю асоциального разносчика газет.

Разносчик газет насилует детей

Каору Кобаяси родился 30 ноября 1968 года в городе Осака в нищей семье. В 10 лет он потерял мать и по большей части был предоставлен сам себе. Отец особо не вкладывался в его воспитание, а главным увлечением юноши стали манга и аниме. Именно на период его юности пришелся расцвет в Японии этой культуры, которую обозначали общим словом «отаку».

В 21 год Каору Кобаяси был задержан и обвинен в сексуальном насилии над восемью детьми. СМИ артикулировали увлечение молодого человека мангой и аниме, из-за чего вокруг этого культурного явления возникла моральная паника. Некоторые представители общественности были уверены, что субкультура сподвигает юношей к насилию.

За инкриминируемые преступления в 1989 году педофил получил лишь условный срок два года. Но уже в 1991 году Кобаяси совершил покушение на убийство пятилетней девочки и был приговорен к трем годам тюремного заключения. На свободу он вышел в 1995 году.

Все время, что Кобаяси был на свободе, он работал разносчиком газет. В итоге на свободе после второго рецидива он провел девять лет.

«Следующая — ее младшая сестра»

Но в 2004 году Кобаяси снова идет на преступление. 17 ноября он похитил семилетнюю Каэдэ Арияму, которая возвращалась из школы. Маньяк действовал нарочито жестоко. Для него было важно не только надругаться над девочкой, но и доставить максимальную боль ее близким.

Японец взял телефон похищенной Каэдэ, сфотографировал девочку на камеру и переслал изображение ее матери с подписью: «Твоя дочь у меня». Когда преступник совершил задуманное, он прислал матери убитой девочки СМС: «Следующей я заберу ее младшую сестру».

Полиция установила, из какого района отправлялись сообщения, и вскоре вышла на Кобаяси как на основного подозреваемого. При задержании он отрицал причастность к убийству, но при обыске в его квартире были найдены рюкзак и куртка убитой девочки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вода в легких была чистой

Тело школьницы было найдено в ту же ночь. Вскрытие показало, что причиной смерти стало утопление. При этом вода, собравшаяся в ее легких, не была грязной, поэтому предполагалось, что ее утопили в ванне.

Несколько ее зубов отсутствовали, а на руках и ногах были ссадины, которые, как предполагалось, были нанесены Кобаяси после ее смерти. Также выяснилось, что Кобаяси раздел девочку перед тем, как убить ее, а затем снова одел.

Психиатры признали Кобаяси достаточно вменяемым для того, чтобы осознавать свои поступки. При этом у него были диагностированы антисоциальное расстройство личности и педофилия.

36-летний мужчина сразу просил суд приговорить его к смертной казни и привести приговор в исполнение как можно быстрее. Но вердикт был вынесен в 2006 году, а в камере смертников педофилу-душегубу пришлось просидеть еще семь лет.

Отец до сих пор пишет мемуары о дочери

Отец убитой девочки по сей день продолжает публиковать в своих соцсетях мемуары, в которых вспоминает о дочери. В 2024 году он опубликовал обращение к тем, кто поддерживал его последние 20 лет, что любимой дочери нет рядом.

«Все 20 лет без Каэдэ я отчаянно боролся за то, чтобы двигаться вперед, но каждый шаг давался мне невероятно тяжело. Однако благодаря поддержке многих людей, не только тех, кто прожил семь лет с Каэдэ, но и тех, кто до сих пор помнит ее чувства и продолжает работать над тем, чтобы подобный трагический инцидент никогда не повторился, я смог не падать духом и двигаться вперед. Думаю, эти 20 лет я считаю такими драгоценными именно потому, что Каэдэ все еще рядом со мной, соединяет нас своими мыслями о ней», — написал отец.

Фотография Каэдэ продолжает висеть в фойе школы, где она училась. На траурном собрании, которое проводится в школе каждый год в годовщину ее смерти, ученики говорят о доброте Каэдэ, о том, что она любила, и о ценности жизни.

Читайте также:

«Да, хозяин»: насильников журналистки «Матч ТВ» посвятили в «шныри» на зоне

Маньяк, который не вернул лопату: как мелочь раскрыла педофила-убийцу

В девять лет четвертая передозировка: педофилка едва не убила сына

Пока родители ужинали: педофилы выкрали из гостиницы трехлетнюю девочку

Израсходованная смазка у вожатого: диджея санатория подвели под следствие