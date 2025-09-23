Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Маньяк, который не вернул лопату: как мелочь раскрыла педофила-убийцу

Роман Бурцев в представлении ИИ Роман Бурцев в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Роман Бурцев — российский маньяк, известный по кличке Каменский Чикатило. Сын алкоголиков, свою кровавую карьеру педофила он начал в 1993 году, а сам попрощался с жизнью лишь спустя 30 лет. NEWS.ru рассказывает историю известного российского маньяка.

Мальчика убил сразу, а девочку насиловал

Преступные наклонности житель Каменска-Шахтинского в Ростовской области начал проявлять еще в 13 лет. В 1984 году он затащил девочку в подвал и заставил ее раздеться. Но в тот же день вниз спустился дворник, услышавший звуки возни, и школьница не пострадала.

Первые смертельные жертвы Бурцева появились спустя девять лет. К тому времени он уже женился, но секс в браке не доставлял ему настоящего удовольствия, пишет журнал The Voice Mag.

В сентябре 1993 года он встретил брата и сестру Чуриловых. При этом мальчика он быстро забил прутом, ему нужна была девочка. Мужчина насиловал Олесю несколько часов, после чего задушил. Оба тела он скинул в яму и завалил мусором.

Не вернул лопату

В течение года никто так и не вышел на Бурцева, и он решился на очередное преступление. В этот раз жертвой стала 12-летняя девочка Марина. Она искала на улице котенка, и мужчина вызвался ей помочь — увел в безлюдное место, там надругался и убил.

В 1995 году он сначала обманом пытался увести за собой девятилетнюю Аню, но та не поддавалась на его уговоры. Тогда педофил силой уволок ребенка, изнасиловал и убил. Летом 1996 года жертвой Бурцева стала девятилетняя Ира.

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Выйти на след убийцы смогли только после следующего преступления, которое он совершил уже спустя две недели после предыдущего. Бурцев изнасиловал и убил 12-летнюю Наташу.

Бурцев отправился к ближайшим домам за лопатой, чтобы закопать труп школьницы. В итоге Роман одолжил лопату у первой встречной. Зарыв тело, лопату Бурцев просто выбросил, не став возвращать хозяйке. Когда ребенка начали искать, пенсионерка вспомнила о странном незнакомце, который взял и не вернул садовый инвентарь.

Женщина описала внешность странного человека, а немного позже его также опознала одна из жертв, которой удалось сбежать.

Родственники не приехали на похороны

В 1996 году Романа Бурцева поймали и приговорили к смертной казни, но затем приговор заменили пожизненным заключением, которое он отбывал в колонии «Белый лебедь» в Соликамске.

В декабре 2023 года маньяк скончался. Издание DonDay пишет, что преступник скончался после продолжительной болезни. По данным источника, мужчина был захоронен на кладбище в Соликамске. Никто из родственников на его похороны не приехал.

