50 раз ударил головой об руль: бывший муж чуть не убил многодетную мать

В Калининграде многодетная мать рассказала, что бывший муж едва не убил ее. Девушка неоднократно подавала заявление в полицию, но дело возбудили только после огласки. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Подкараулил у клуба

В ночь на 21 сентября Юлия уложила детей спать и отправилась в ночной клуб в 500 метрах от дома, где мама ее подруги отмечала день рождения.

«В 11 часов вечера я покупала детей, положила спать. Пришла соседка посидеть с детьми. Я пошла в ночной клуб на день рождения. Клуб находится в 500 метрах от дома моего. <...> В 3 часа ночи я вышла покурить из ночного клуба на улицу. И увидела машину моего бывшего супруга», — рассказывает Юлия в интервью «Осторожно Media».

Вадим поджидал экс-супругу у клуба и убедил сесть в машину «поговорить». Уже в салоне он схватил за волосы и увез на дорогу.

«Я спокойно села в машину. После этого мой бывший муж схватил меня за волосы, голову, воткнул себе в колени и дал по газам. Вывез меня на окружную дорогу, где на протяжении около двух часов меня избивал. Половина лица не случайно так пострадала. Эта сторона моего лица около 40-50 раз была ударена в руль», — рассказала Юлия.

Около дороги мужчина два часа кусал, душил, выкручивал пальцы девушке и таскал ее за волосы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ряд заявлений и ни одного уголовного дела

Юлия утверждает, что жестокое обращение со стороны мужчины длится уже три года — с тех пор, как они поженились в 2022 году. Развелись они в июне 2025-го, но даже после этого насилие не прекратилось.

По словам девушки, в 2023 году супруг напал на нее прямо на рабочем месте — тогда она вместе с работодателем обратилась в полицию, однако уголовное дело так и не завели. Другой инцидент произошел в феврале 2025 года: во время ссоры мужчина разбил посуду, схватил ее за волосы и волочил по полу, покрытому осколками.

Юлия в очередной раз зафиксировала побои и передала документы в правоохранительные органы — но и тогда следствие отказалось возбуждать дело.

«Чудо, что дверь была открыта»

Юлия в ночь на 21 сентября чудом успела вырваться из машины, которая не была закрыта, когда Вадим остановился на заправке.

«Это просто чудо, что дверь была открыта. Потому что если бы я не выбежала бы в этот момент, ну, мне кажется, у нас были бы и другие новостные сводки», — признается пострадавшая.

Юлия отмечает, что только после огласки в СМИ следователи приступили к разбирательству. Но параллельно с этим на нее обрушились с критикой критики из социальных сетей. По их ловам, девушка «размахивает грязными трусами».

«Ребята, а что делать? Вот этим любоваться? А у меня дети. Я просто умоляю женщин прекратить молчать. Я умоляю женщин начать себя защищать. Кроме нас, нас никто не защитит. К сожалению, у меня опыт такой. Я надеюсь, мой опыт кому-то будет хорошим уроком и кто-то не повторит моих ошибок. Я хочу, чтобы мой бывший муж оставил меня в покое. Я хочу, чтобы мой бывший муж меня не контролировал. Мне почти 40 лет. Я хочу жить свою жизнь, а не отчитываться перед ним, как бывшая супруга», — рассказывает Юлия.

При этом девушка добавляет, что мужчина не платит алименты на содержание их полуторагодовалого ребенка в полной мере. Раз в месяц он может перевести 1,5-2 тысячи рублей и иногда покупает памперсы.

Женщина опасается, что Вадим вновь применит к ней физическую силу, и он останется безнаказанным. Она требует, чтобы власти обратили внимание на ситуацию и наказали бывшего супруга.

Читайте также:

«Друг семьи» оказался растлителем: мать нашла переписку дочери с мужчиной

Утопил как котенка: отец убил дочку с ДЦП, не желая платить алименты?

Булыжник для растлителя: школьник отбил ребенка у педофила-рецидивиста