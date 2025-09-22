Утопил как котенка: отец убил дочку с ДЦП, не желая платить алименты?

В станице Архангельской Краснодарского края отец убил трехлетнюю дочку с диагнозом «детский церебральный паралич». NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

Повез дочь к гадалке

В правоохранительные органы Кавказского района Кубани 20 сентября поступило заявление о пропаже трехлетней девочки с тяжелой формой инвалидности. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Мать и 50-летний отец пропавшей проживали раздельно — женщина с дочерью в станице Архангельской Тихорецкого района, а мужчина жил в станице Кавказской в пригороде Кропоткина.

В пятницу, 19 сентября, он сообщил матери ребенка, что поедет с дочерью к гадалке в Кавказский район. Потом заявил, что оставил коляску с дочерью у дома, а когда вернулся, ее там уже не было. Он же уговорил мать ребенка обратиться в полицию с заявлением о пропаже.

«С целью сокрытия следов совершенного преступления и желая отвести от себя подозрения, злоумышленник сообщил матери девочки о том, что ребенка якобы похитили, после чего они обратились в правоохранительные органы. В настоящее время мужчина задержан следователем СКР по краю, ему предъявлено обвинение», — сообщали в управлении СКР по Кубани.

«Сбросил мешок в реку»

Сразу после обращения матери с заявлением в полицию волонтеры начали поиски ребенка. К работе привлекли порядка 150 человек из отряда «Юг». В ориентировке было указано, что на девочке была красная куртка и розовые штаны, ребенок не ходит в силу особенностей здоровья, а глаза немного косят.

«Сейчас у нас работает более 150 человек. Идет от станицы Кавказской», — сообщала руководитель добровольческого поискового отряда «Юг» Юлия Щекина.

Следователь РФ производит дознание Фото: t.me/kubansledcom

Но уже 21 сентября стало известно, что отец девочки дал признательные показания.

«Мужчина признался, что ударил ребенка по голове и сбросил мешок с телом в реку Кубань», — рассказал источник РЕН ТВ, близкий к следствию.

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе уголовного разбирательства по этой ситуации.

Не хотел платить алименты?

«Кубань Информ» пишет, что местные жители сразу не поверили в историю с похищением.

«Это было неправдоподобно. Как кто-то может похитить ребенка, который находится вместе с родителем. [Девочка] сама уйти от отца не могла — она не ходит, у нее на ногах даже обуви не было», — рассказал один из местных жителей.

По данным СМИ, причиной жестокости могло стать нежелание платить алименты. Сейчас продолжаются поиски трупа девочки в реке. Работают водолазы, но им мешает сильное течение реки.

