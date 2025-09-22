Булыжник для растлителя: школьник отбил ребенка у педофила-рецидивиста

В Костроме школьник по имени Денис спас детей от мужчины, отсидевшего 15 лет за преступление против половой неприкосновенности. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого происшествия.

Мужчина в фиолетовой кофте

20 сентября Telegram-каналы Костромы сообщили, что на улице Мичуринцев около школы неизвестный мужчина пристает к детям. Позже уточнялось, что инцидент произошел не у школы, а во дворе между домами № 18 и № 20.

Позже Telegram-канал «Кострома 112» опубликовал фото задержанного мужчины в фиолетовой кофте на молнии. Лысый гражданин стоял в помещении с выкрашенными стенами. Предположительно, в отделении полиции. Однако, по данным канала, после задержания мужчина был доставлен в психиатрическое учреждение.

«Подобрал камень и замахнулся»

Как пишет Logos44.ru, мужчине 52 года и ранее он был судим по статье о педофилии. Летом он вышел из колонии, где отбывал 15-летний срок.

Мужчину задержали до того, как он успел что-то сотворить с детьми. Очередных жертв растлителя при этом спас другой ребенок — семиклассник Денис. После того как он увидел, что пожилой мужчина пристает к ребятам, он спросил у него, чего он хочет от них.

Злоумышленник грубо ответил подростку, что «сам разберется со своим сыном». Школьник переспросил мальчика, действительно ли мужчина приходится ему отцом, но тот помотал головой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Семиклассник подобрал камень, замахнулся и потребовал, чтобы мужчина оставил детей в покое, одновременно крикнув ребятам: „Быстро бегите домой!“ Дети смогли убежать. Мальчик бросил камень в сторону мужчины и тоже ретировался. Вслед школьнику прозвучали угрозы и нецензурная брань», — рассказал очевидец.

По данным телеграм-канала «Кострома 112», до того как мальчик взялся за камень, злоумышленник показал ему предмет, похожий на нож.

GPS для педофилов

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, комментируя aif.ru этот инцидент, заявил, что надзор за педофилами после отбытия наказания должен быть более строгим. Он предлагает использовать для слежки за преступниками GPS-браслеты.

«На мой взгляд, педофилам необходимо такой браслет надевать для более точного наблюдения за этими гражданами», — сказал Мельников.

Ранее в Пензенской области задержали педофила из Инзы, который после освобождения носил такой браслет, но в итоге срезал его и сбежал из дома.

