Опубликовано видео матери и малолетнего сына под воздействием наркотиков

В рунете появилось видео, на котором запечатлены, как предполагается, мать в состоянии наркотического опьянения и ее малолетний сын. Последний, судя по внешнему виду и поведению, также находится под воздействием веществ. Запись была опубликована в закрытом Telegram-канале «ПРОЕКТ ВЫЖИВШИЕ», посвященном борьбе с наркозависимостью.

В видео мальчик пытается вырваться из салона автомобиля на заднем сиденье, где также находится его мать. Ребенок при этом капризничает, плачет, обнимает маму и жалуется ей на то, что мужчина продолжает снимать их на видео. Человек, который прислал это видео в редакцию Telegram-канала утверждает, что инцидент произошел в городе Энгельсе. Он заверил, что готов передать этот материал правоохранительным органам для установки личности участников съемки и проведения проверки.

На кадрах отчетливо видно, что ребенок находится в состоянии сильной интоксикации. Женщина, предположительно, также под действием наркотических средств. Видеозапись попала случайным образом. Местом действия указан город Энгельс, — написал мужчина.

Редакция NEWS.ru обратилась за комментарием к мужчине, чей ник был указан в публикации в Telegram-канале, но он прочел сообщение и не ответил. Также редакция NEWS.ru отправила запрос на комментарий на e-mail уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области.

В 13:28 «ПРОЕКТ ВЫЖИВШИЕ» опубликовал сообщение, согласно которому женщина из видеоролика уже находится в колонии, где отбывает срок за растление малолетнего. По данным Telegram-канала, мальчика передали бабушке и дедушке на воспитание, но ребенок продолжил употреблять наркотики. Проект утверждает, что сейчас несовершеннолетний находится в наркоклинике после четвертой передозировки и далее ребенка планируют передать в интернат.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФТС и ФСБ России обнаружили в Петербурге в контейнере с партией бананов из Эквадора кокаин весом 1515 килограммов. Она прибыла на грузовом судне COOL EMERALD 29 августа.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.