23 сентября 2025 в 13:39

Опубликовано видео матери и малолетнего сына под воздействием наркотиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В рунете появилось видео, на котором запечатлены, как предполагается, мать в состоянии наркотического опьянения и ее малолетний сын. Последний, судя по внешнему виду и поведению, также находится под воздействием веществ. Запись была опубликована в закрытом Telegram-канале «ПРОЕКТ ВЫЖИВШИЕ», посвященном борьбе с наркозависимостью.

В видео мальчик пытается вырваться из салона автомобиля на заднем сиденье, где также находится его мать. Ребенок при этом капризничает, плачет, обнимает маму и жалуется ей на то, что мужчина продолжает снимать их на видео. Человек, который прислал это видео в редакцию Telegram-канала утверждает, что инцидент произошел в городе Энгельсе. Он заверил, что готов передать этот материал правоохранительным органам для установки личности участников съемки и проведения проверки.

На кадрах отчетливо видно, что ребенок находится в состоянии сильной интоксикации. Женщина, предположительно, также под действием наркотических средств. Видеозапись попала случайным образом. Местом действия указан город Энгельс, — написал мужчина.

Редакция NEWS.ru обратилась за комментарием к мужчине, чей ник был указан в публикации в Telegram-канале, но он прочел сообщение и не ответил. Также редакция NEWS.ru отправила запрос на комментарий на e-mail уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области.

В 13:28 «ПРОЕКТ ВЫЖИВШИЕ» опубликовал сообщение, согласно которому женщина из видеоролика уже находится в колонии, где отбывает срок за растление малолетнего. По данным Telegram-канала, мальчика передали бабушке и дедушке на воспитание, но ребенок продолжил употреблять наркотики. Проект утверждает, что сейчас несовершеннолетний находится в наркоклинике после четвертой передозировки и далее ребенка планируют передать в интернат.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФТС и ФСБ России обнаружили в Петербурге в контейнере с партией бананов из Эквадора кокаин весом 1515 килограммов. Она прибыла на грузовом судне COOL EMERALD 29 августа.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

наркотики
происшествия
дети
уголовные дела
родители
Энгельс
Саратовская область
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
