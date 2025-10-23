Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 18:12

Самый титулованный скрипач страны обвинил в краже бывшую жену и ее сына

Скрипач Кравченко обвинил бывшую жену и ее сына в краже инструментов на 120 млн

Сергей Кравченко Сергей Кравченко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Скрипач, заслуженный артист РФ и профессор Московской консерватории имени Чайковского Сергей Кравченко обвинил свою бывшую жену, гражданку Южной Кореи Ли Е Хи, и ее сына Иоханна в краже коллекции музыкальных инструментов и смычков, информирует Telegram-канал Mash. По оценкам, общая стоимость похищенного имущества превышает 120 млн рублей.

Сообщается, что из квартиры Кравченко исчезли итальянская скрипка стоимостью 5,8 млн рублей, французская скрипка почти за 2 млн рублей, личные инструменты мастеров Гварнери и Вианича общей стоимостью 14 млн рублей, два заграничных паспорта и iPhone 7 стоимостью 20 тыс. рублей, наличные в размере €13,3 тыс. (что эквивалентно 1,2 млн рублей), а также 58 смычков, чья стоимость оценивается в 106 млн рублей.

Кравченко заявил, что за годы своей карьеры он собрал уникальную коллекцию, включающую 60 редких и дорогих смычков от таких мастеров, как Франсуа-Ксавье Турте и работы Peccatte, Sartory, а также скрипку Гварнери. По его словам, Иоханн уже без разрешения снял со счета отчима 1,3 млн рублей, потратив их на поездку в Турцию и шопинг, а итальянскую скрипку Perevne, купленную за семейные 5,8 млн рублей, присвоил себе.

Пасынок, Иоханн, предлагает другую версию событий. Он утверждает, что никакой кражи не было. По его словам, до развода Сергей сам попросил его перевести 1,3 млн рублей со своего счета, чтобы избежать проблем, и эти деньги он впоследствии вернул. Иоханн также настаивает, что скрипка Perevne принадлежит ему, а отчим без спроса забрал ее и продал.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали двух местных жителей по подозрению в пособничестве мошенникам. Граждане помогали аферистам зарабатывать миллионы на обмане жертв.

музыканты
кражи
дети
обвинения
