Жители российского города помогали мошенникам получать миллионы

Сотрудники уголовного розыска Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двух местных жителей, которые подозреваются в пособничестве деятельности телефонных мошенников, заявила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. Злоумышленники приобретали сим-карты, которые регистрировались в мобильном приложении и затем продавались за границу.

Таким образом зарубежные мошенники получали возможность совершать звонки гражданам России, представляясь сотрудниками служб безопасности банков. Под предлогом защиты денежных средств они убеждали людей переводить свои сбережения на так называемые безопасные счета. Общий причиненный ущерб составил около 6,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что злоумышленники разработали новую двухэтапную схему мошенничества, предполагающую кражу персональных данных через предложение получения специального кода для домофона. Жертве предлагают возможность открывать дверь подъезда без использования ключа, однако все ведет к краже личных данных.

До этого юрист Александр Хаминский заявлял, что преступники активно используют площадки с бесплатными объявлениями для хищения персональных данных и получения доступа к банковским счетам. По его словам, мошенники создают поддельные аккаунты, имитирующие надежность, и привлекают пользователей мнимыми выгодными предложениями.