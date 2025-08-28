День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 10:58

Жители российского города помогали мошенникам получать миллионы

В Петербурге задержали подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники уголовного розыска Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двух местных жителей, которые подозреваются в пособничестве деятельности телефонных мошенников, заявила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. Злоумышленники приобретали сим-карты, которые регистрировались в мобильном приложении и затем продавались за границу.

Таким образом зарубежные мошенники получали возможность совершать звонки гражданам России, представляясь сотрудниками служб безопасности банков. Под предлогом защиты денежных средств они убеждали людей переводить свои сбережения на так называемые безопасные счета. Общий причиненный ущерб составил около 6,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что злоумышленники разработали новую двухэтапную схему мошенничества, предполагающую кражу персональных данных через предложение получения специального кода для домофона. Жертве предлагают возможность открывать дверь подъезда без использования ключа, однако все ведет к краже личных данных.

До этого юрист Александр Хаминский заявлял, что преступники активно используют площадки с бесплатными объявлениями для хищения персональных данных и получения доступа к банковским счетам. По его словам, мошенники создают поддельные аккаунты, имитирующие надежность, и привлекают пользователей мнимыми выгодными предложениями.

МВД
мошенники
сим-карты
Ирина Волк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, когда Баку и Ереван обсудят детали принятой в США декларации
Названы жаркие страны, куда можно долететь без пересадки в Стамбуле
Российских биатлонистов не допустили до квалификации Олимпиады-2026
В Совбезе России заявили о «ползучей натовизации» Австрии
Путин отреагировал на смерть Вышинского
Политолог рассказал, зачем Трамп проталкивает Киев в ЕС
В Роспотребнадзоре раскрыли, кому крайне важно привиться от гриппа
Российские военные освободили Нелеповку в ДНР
Школьники получили право на бесплатный проезд в крупном российском городе
Как научиться медитировать: советы для начинающих
«Левейшие пенальти»: легендарный футболист возмутился российским судейством
Пожар оставил нудистов без пути к спасению
США направили военные корабли к берегам латиноамериканской страны
Исполнителя хита Gangnam Style задержали в Южной Корее
Хулиган из Петербурга разбил окно в трамвае на 300 тысяч рублей
Психолог посоветовала чаще делать комплименты окружающим
Названа новая роль Венгрии на мировой арене
Пашинян после месячного молчания призвал католикоса всех армян уйти с поста
Пашинян: установление мира с Азербайджаном не решило все вопросы
Пашинян анонсировал важную встречу в Пекине
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел
Общество

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.