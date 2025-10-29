Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 12:49

Известный певец предложил включить песни «Самоцветов» в школьную программу

Маликов: песни ВИА «Самоцветы» должны войти в школьную программу

Дмитрий Маликов Дмитрий Маликов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Песни ансамбля «Самоцветы» должны войти в школьную программу, заявил народный артист России Дмитрий Маликов. По его словам, они несут культурную преемственность и могут помочь молодому поколению лучше понять отечественную музыкальную традицию. Таким образом он оценил список композиций, рекомендованных Министерством просвещения к изучению на уроках музыки, передает ТАСС.

Я видел этот список, хотел бы, чтобы и мои песни там были. <…> Также у нас много прекрасных песен, особенно советских. Я и моя сестра Инна исполняем хиты родителей — ансамбля «Самоцветы»: «Не надо печалиться». Молодежь поет их вместе с нами! Эти мелодии как генетический код. Их было бы прекрасно изучать на уроках музыки, — сказал исполнитель.

Ранее Маликов рассказал, что выступает против мата в песнях. По мнению знаменитости, добавлять нецензурную брань в песни неприемлемо. Маликов привел в пример коллегу Иосифа Кобзона, который даже к концертному костюму относился с уважением, не садясь в нем на стул до выступлений.

До этого Маликов рассказал, что отбор песни певицы Валерии в список номинантов на премию «Грэмми» является очень важным.

