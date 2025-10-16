Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 19:19

«Я дед»: Маликов раскрыл отношение к мату в песнях

Маликов заявил, что выступает против мата в песнях

Дмитрий Маликов Дмитрий Маликов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певец Дмитрий Маликов на пресс-конференции ТАСС, посвященной 30-летию «Русского радио», рассказал, что выступает против мата в песнях. По мнению знаменитости, добавлять нецензурную брань в песни неприемлемо. Маликов привел в пример коллегу Иосифа Кобзона, который даже к концертному костюму относился с уважением, не садясь в нем на стул до выступлений.

К этому я отношусь категорически плохо. Может быть, я ханжа, дед и так далее, — сказал Маликов.

Кроме того, певец рассказал, что не видит ничего плохого в использовании псевдонимов. По его мнению, они нужны для мгновенного привлечения внимания.

Ранее артист рассказал, что отбор песни певицы Валерии в список номинантов на премию «Грэмми» является очень важным. Знаменитость отметил, что номинация на награду — это пять композиций. Маликов пожелал Валерии попасть именно в этот список.

Кроме того, Маликов назвал рэпера Макана (настоящее имя — Андрей Косолапов) одним из артистов, которые ему нравятся. При этом он добавил, что ко многим коллегам испытывает симпатию.

