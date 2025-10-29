Военэксперт раскрыл, как тысячи заключенных в ВСУ повлияют на ход конфликта Военэксперт Дандыкин: вербовка заключенных в ВСУ не изменит ход конфликта

Набор заключенных в Вооруженные силы Украины не окажет влияния на ход конфликта, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, у завербованных Киевом осужденных не будет достаточно опыта для эффективного ведения боя.

ВСУ надо завербовать сотни, даже тысячи заключенных, чтобы это хоть как-то ощущалось. Но я думаю, что даже при таком раскладе это не поможет им изменить ситуацию на поле боя. Людей набрать они могут, но никто не будет их учить профессионально вести бой, их просто кинут в гущу событий. Нужно понимать, что Украине просто необходимо затягивать конфликт. При этом их главная проблема — дефицит людей на направлениях, даже на таких стратегически важных, как Покровском, Купянском, Краснолиманском, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул, что Киев может принять решение о снижении призывного возраста и это приведет к новой волне мобилизации. Кроме того, по словам военэксперта, на Украине сейчас активно привлекают к службе женщин, хотя пока это происходит на добровольной основе.

Не случайно [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) все время говорит: «Когда же придут военные НАТО?» За последнее время у них и наемников поменьше стало. Они и уничтожаются, и всяческими способами уклоняются, уезжают с Украины, — резюмировал Дандыкин.

Ранее появилась информация, что украинское командование приступило к формированию военного подразделения из числа заключенных для использования на Харьковском направлении. В двух исправительных учреждениях, где содержатся авторитетные преступники, участники ОПГ и пожизненно осужденные, уже работают вербовочные группы ВСУ.