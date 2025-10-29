Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 14:24

Установленный в Красноармейске флаг России попал на видео

ВС РФ ВС РФ Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Флаг России появился на стеле в северо-западной части Красноармейска в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал «Украина.ру». Символ был установлен на конструкции с названием города. Минобороны РФ информацию не комментировало.

На опубликованных кадрах видно, как российский триколор развевается на ветру. На видео военных подразделений не видно.

Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, а также по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинских предприятий военно-промышленного комплекса.

Позднее появилось видео атаки российских ударных дронов на железнодорожный состав в Сумской области. На кадрах видно, как беспилотники поражают технику, предположительно, перевозившую топливо для ВСУ. В районе населенного пункта Черноплатово возник масштабный пожар и густой дым. Минобороны РФ не комментировало данную публикацию.

До этого российские военные убедили 12 украинских солдат сложить оружие и сдаться в плен в районе Купянска. По данным Минобороны РФ, окруженная группа согласилась на капитуляцию при гарантиях сохранения жизни. Сейчас прорабатывается план их безопасной эвакуации с позиций.

