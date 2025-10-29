Российские военные уничтожили поезд с вооружением ВСУ

Вооруженные силы России ударили по железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, удар пришелся на объекты энергетики, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что российские войска применяют гуманитарный подход при освобождении Покровска, стремясь минимизировать потери среди военнослужащих обеих сторон. Он уточнил, что для ВС РФ ключевой задачей является истощение украинских формирований, оказавшихся в окружении.

Кроме того, стало известно о проведении российскими военными специалистами успешной операции по перехвату радиопереговоров командования ВСУ. В ходе данных мероприятий была добыта важная информация, раскрывающая структуру управления и оборонительные планы противника. Минобороны РФ эти данные не комментировало.