29 октября 2025 в 15:45

В Госдуме принят закон о квотах для трудоустройства подростков

Депутат Толмачев: подростки и инвалиды получат гарантированные рабочие места

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Госдума приняла законопроект, который вводит квоты на рабочие места для несовершеннолетних, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, теперь наряду с инвалидами молодые люди в возрасте до 18 лет также смогут претендовать на гарантированное трудоустройство.

Устранили противоречие в законодательстве и помогли той части молодежи, которая хочет и готова работать прямо сейчас. Многим нужна поддержка в начале трудового пути. Это самые уязвимые категории населения. Но они талантливы, энергичны, стремятся проявить себя и быть полезными обществу, — рассказал Толмачев.

Парламентарий уточнил, что новый закон решает проблему, когда квоты на трудоустройство формально распространялись только на инвалидов.

Раньше существовала ситуация, когда компании были обязаны принимать на работу определенный процент людей с инвалидностью (например, 15% от общего числа сотрудников). Однако для подростков до 18 лет, несмотря на возможность их трудоустройства, такого обязательства не было, — пояснил депутат.

По его словам, благодаря новому закону квоты на рабочие места распространяются и на несовершеннолетних. Это означает, что организации теперь обязаны выделять определенное количество рабочих мест и для молодежи в возрасте до 18 лет.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, позволяющий проводить призыв в течение всего календарного года. Документ дополняет порядок прохождения медицинских и психологических комиссий.

Госдума
молодежь
работа
несовершеннолетние
подростки
инвалиды
Елена Васильченко
Е. Васильченко
