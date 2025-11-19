Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 22:38

Шесть российских судей могут привлечь к уголовной ответственности

ВККС: СКР попросил согласия на уголовные дела против шести судей

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал процедуру привлечения к уголовной ответственности шести судей, говорится в сообщении на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Решение по этому вопросу планируется рассмотреть на ближайшем заседании.

Как следует из опубликованной повестки, заседание ВККС запланировано на период с 24 по 28 ноября. В ходе него коллегия должна дать оценку ходатайствам председателя СКР. Требуется официальное согласие органа судейского сообщества для возбуждения уголовного преследования в отношении лиц, обладающих судейским иммунитетом. Речь идет как о действующих, так и о пребывающих в отставке судьях, общее число которых — шесть человек.

Квалифколлегия рассмотрит представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовных дел, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов планирует принять участие в очередном заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), которое назначено на период с 24 по 27 ноября. Повестка заседания названа «беспрецедентно обширной».

судьи
Александр Бастрыкин
уголовные дела
запросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Литва проинформировала Белоруссию о важном решении
Повышение утильсбора с 1 декабря: какие машины еще можно будет купить
Песков назвал условие для организации разговора Путина и Трампа
Шесть российских судей могут привлечь к уголовной ответственности
«Остался один»: Трамп посчитал, сколько конфликтов успел урегулировать
ФРГ не будет извиняться за проведенную иерархизацию по отношению к Бразилии
Роспотребнадзор оценил ситуацию в России с менингококком
Итальянский суд отклонил апелляцию подозреваемого в подрыве «Севпотоков»
Ипотека или аренда жилья: что на самом деле будет выгоднее в 2026 году
Раскрыта ошибка Трампа в отношениях с Китаем
Матвиенко обозначила статус Всемирного русского народного собора
В ЮАР иронично отметили отсутствие делегации США на G20
«Весело и танцевально»: Маликов раскрыл феномен популярности Кадышевой
«Девочка тащит»: Безрукова объяснила бешеную славу Пересильд-младшей
Песков подтвердил готовность Москвы к переговорам по Украине
Погряз в судах: что происходит с Киркоровым, будут ли корпоративы с певцом
«Блат»: Гордон высказалась о решении суда в пользу Долиной
«Всегда будет мало»: Путин о продлении человеческой жизни
ЛУКОЙЛ раскрыл свои планы по активам в европейской стране
Путин обозначил сроки проведения прямой линии
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.