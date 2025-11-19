Шесть российских судей могут привлечь к уголовной ответственности

Шесть российских судей могут привлечь к уголовной ответственности ВККС: СКР попросил согласия на уголовные дела против шести судей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал процедуру привлечения к уголовной ответственности шести судей, говорится в сообщении на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Решение по этому вопросу планируется рассмотреть на ближайшем заседании.

Как следует из опубликованной повестки, заседание ВККС запланировано на период с 24 по 28 ноября. В ходе него коллегия должна дать оценку ходатайствам председателя СКР. Требуется официальное согласие органа судейского сообщества для возбуждения уголовного преследования в отношении лиц, обладающих судейским иммунитетом. Речь идет как о действующих, так и о пребывающих в отставке судьях, общее число которых — шесть человек.

Квалифколлегия рассмотрит представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовных дел, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов планирует принять участие в очередном заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), которое назначено на период с 24 по 27 ноября. Повестка заседания названа «беспрецедентно обширной».