Роспотребнадзор оценил ситуацию в России с менингококком Роспотребнадзор: ситуация с менингококком в России стабильна

В Роспотребнадзоре заявили, что эпидемиологическая обстановка по менингококковой инфекции в стране остается стабильной. По данным ведомства, уровень заболеваемости не превышает средних многолетних значений.

В начале текущего года действительно фиксировался рост числа случаев заражения, говорится в опубликованном заявлении. Однако благодаря своевременно принятым противоэпидемическим мерам удалось предотвратить масштабное распространение болезни и возникновение крупных вспышек.

На данный момент ситуация находится под контролем, а основные случаи заболеваний сконцентрированы в нескольких регионах, где уже введены эффективные профилактические протоколы.

Благодаря проведенному комплексу противоэпидемических мероприятий дальнейшего распространения инфекции и формирования крупных групповых очагов не допущено, <…> эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции в Российской Федерации стабилизировалась и не превышает среднемноголетнего уровня заболеваемости, — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее инфекционист Николай Малышев посоветовал вакцинироваться от менингококковой инфекции детям и пенсионерам. Он добавил, что у них слабая иммунная система. По его словам, также желательно сделать прививку тем, кто собирается провести отпуск в другой стране.