Мошенники стали чаще вовлекать детей в свои схемы «Сбер»: число вовлеченных в мошенничество детей в РФ за два года выросло на 30%

Мошенники стали чаще вовлекать детей в преступные схемы, заявил в преддверии SOC Forum 2025 заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, которые приводит ТАСС, за последние два года число таких случаев выросло более чем на 30%.

Сложился опасный и, к сожалению, растущий тренд: мошенники все активнее выбирают своей мишенью детей и подростков. Число пострадавших или вовлеченных в мошенничество детей, по нашим данным, за два года выросло более чем на 30%, — сказал Кузнецов.

Ранее в МВД предупредили, что ведомство фиксирует факты дистанционных хищений денег в мошеннических схемах, в которых аферисты используют актуальные геоданные россиян для угроз и обмана. Для этого злоумышленники завязывали с жертвами знакомства на специализированных сайтах.

До этого в МТС сообщили, что телефонные мошенники все чаще звонят одному абоненту по очереди с разных номеров, якобы из государственных организаций и компаний. Если в начале года на такие звонки приходилось 10% от всех мошеннических вызовов, то сейчас — 20%.