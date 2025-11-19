Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 18:17

Следователи показали фото машины ГАИ, которую поджег подросток

СК по Петербургу опубликовал фото автомобиля ГАИ, который мог поджечь подросток

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу опубликовало фотографии сгоревшего полицейского автомобиля ГАИ. По предварительным данным, его поджег 15-летний гражданин иностранного государства.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту совершения террористического акта. Инцидент произошел в Адмиралтейском районе города. Юный поджигатель, по версии следствия, совершил преступление, координируемый неустановленными лицами через мессенджер.

Школьник поджег служебный автомобиль, припаркованный возле отдела Госавтоинспекции. Подростка задержали, расследование инцидента продолжается.

Ранее подросток принес в зрительный зал кинотеатра в московском ТЦ «Авиапарк» канистру с бензином и устроил там пожар. Несовершеннолетний совершил поджог на вечернем сеансе фильма «Голосовой помощник».

До этого в Химках москвич поджег полицейский автомобиль, утверждая, что действовал под влиянием неизвестных лиц. Правоохранители задержали подозреваемого 2008 года рождения.

Cанкт-Петербург
подростки
автомобили
ГАИ
поджоги
