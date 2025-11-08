Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 16:17

В Химках юноша поджег полицейский автомобиль

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москвич поджег в Химках полицейский автомобиль, сообщили в Telegram-канале полиции Московской области. 17-летний молодой человек утверждал, что действовал под влиянием неизвестных лиц.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый в совершении данного противоправного деяния был установлен и задержан. Им оказался житель Москвы 2008 года рождения, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 7 ноября. Пострадал автомобиль УАЗ, припаркованный перед входом в здание Сходненского отдела полиции УМВД России.

Ранее в Нижегородской области задержали двоих местных жителей по подозрению в поджоге базовой станции сотовой связи. По предварительным данным, злоумышленники купили инструменты и горючую жидкость в магазине. Как уточнило следствие, они действовали по заказу неизвестных и рассчитывали получить за это деньги.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали 29-летнюю Диану Чистякову, которую обвинили в покушении на теракт: она бросила три бутылки с зажигательной смесью в ворота полицейского отделения. Одну из бутылок ей удалось поджечь рядом со служебным автомобилем.

поджоги
полиция
Московская область
автомобили
