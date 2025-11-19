Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 22:22

ФРГ не будет извиняться за проведенную иерархизацию по отношению к Бразилии

Мерц не намерен извиняться за вызвавшие возмущение слова о Белене в Бразилии

Германия, Берлин Германия, Берлин Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Канцлер Германии Фридрих Мерц отказался приносить извинения за свои высказывания о бразильском городе Белен, где проходит климатическая конференция ООН, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. Он попытался смягчить резонансные заявления канцлера.

Канцлер сказал, что мы живем в одной из самых прекрасных стран мира, и это имел в виду по отношению к Германии, — указал представитель кабмина.

По словам Корнелиуса, высказывание о Германии не умаляет достоинств Бразилии. Мерц полагает, что небольшая «иерархизация» в оценках не является предосудительной.

После краткого визита на COP-30 канцлер позволил себе критические высказывания в адрес места проведения конференции. Он утверждал, что ни один из сопровождавших его журналистов не изъявил желания остаться в Бразилии и все были рады возвращению в Германию.

Бразильское руководство, по информации CNN Brasil, расценило слова Мерца как грубые и высокомерные. Критика прозвучала и со стороны представителей ряда немецких политических партий. Климатическая конференция COP-30 проходит в столице штата Пара с 10 по 21 ноября.

Ранее сообщалось, что Германия испытывает кризис, который может сказаться на крупных предприятиях и небольших фирмах. Так, в стране в 88 корпорациях запланировано сокращение почти 150 тыс. рабочих мест.

