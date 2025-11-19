Погряз в судах: что происходит с Киркоровым, будут ли корпоративы с певцом

С певца Филиппа Киркорова требуют взыскать 12 млн рублей по кредитному договору. В 2020 году он взял заем в Московском кредитном банке и, по версии истца АО «Социум трейд», не расплатился. Сам артист тем временем предъявил иск к предпринимателю из Петербурга, который выкладывал полы мрамором в его апартаментах. Какие у него шансы выиграть в обоих судах, что сказал адвокат Киркорова и будет ли Филипп выступать на новогодних корпоративах — в материале NEWS.ru.

Какие претензии предъявляют Киркорову банкиры

Иск в суд на Филиппа Киркорова подала компания «Социум трейд», связанная с одним из московских банков. По словам истца, пять лет назад, в 2020 году артист взял в долг у банка значительную сумму денег на индивидуальных условиях, однако не полностью расплатился и остался должен 12 млн рублей. Банк переуступил право взыскивать долг Киркорова сторонней структуре — «Социум трейд».

Адвокат артиста Роман Кузьмин утверждает, что между Киркоровым и прежним руководством банка была достигнута договоренность о том, что выступление певца на новогоднем корпоративе в 2022 году зачтется в счет погашения долга. По словам юриста, выступление Киркорова состоялось. Раскрывать другие подробности Кузьмин отказался. По его словам, разбирательство пройдет в закрытом режиме.

Как часто артисты расплачиваются за кредиты корпоративами

Бывший концертный директор Киркорова Леонид Дзюник сообщил NEWS.ru, что ситуация, когда артисты берут в банке заем на индивидуальных условиях и часть отрабатывают «натурой» — то есть дают корпоратив, весьма распространена. «Скорее всего, Филипп обратился в банк, ему предоставили эту сумму в качестве кредита. И, согласно договоренностям, он эти деньги отработал концертом. Цена в 12 млн рублей вполне соответствует стоимости выступлений Киркорова», — пояснил собеседник.

Он предположил, что артисту легко будет доказать свою правоту. Ведь на частном концерте вместе с ним наверняка присутствовали танцоры его балета, костюмер, гримеры и другие сотрудники команды, он «давал корпоратив не тайно и не один».

Дзюник предположил, что банк ищет выгоду в этой ситуации, возможно, делает себе пиар на имени известного исполнителя. «Никогда Филипп не оставался ни перед кем в долгу. И корпоративы он отрабатывает на все сто. Был случай, мы поехали на корпоратив в Краснодар. По договору, он должен был выступать 75 минут. Проходит время, смотрю — он выступает уже час двадцать. И после еще полчаса дополнительно пел. Всегда работает с душой — не только поет, еще и разговаривает, и пожелания высказывает», — подчеркнул экс концертный директор.

В чем суть претензий Киркорова к мастеру по отделке мрамором

Сам Киркоров подал иск к специалисту по отделке помещений мрамором Георгию Барановскому, который ремонтировал его апартаменты. Артист считает, что мастер некачественно выполнил свою работу, и требует взыскать с него почти 11 млн рублей.

Тот, в свою очередь, считает себя правым. В беседе с NEWS.ru он отметил, что взял с артиста меньше денег, чем мог бы. «Контракт [был заключен] на 13 млн рублей. Фактически мы выполняли работу по себестоимости, потому что она стоит сегодня 30 млн рублей. Из контракта, в моем понимании, мы работу выполнили на 95%, остались мелочи, самое сложное мы сделали», — пояснил NEWS.ru Барановский.

Каменщик пригрозил поп-королю встречным иском. Он также заявлял о намерении подготовить петицию против Киркорова.

Ближайшее заседание по делу назначено на 26 ноября, оно будет проходить в открытом режиме. «Некоторые говорят: „Ремонт нормально сделан“. Я бы хотел, чтобы люди, которые так считают, сами в таких квартирах жили. Швы неправильные. Шов должен быть 3–5 мм, а там 2–2,5 сантиметра. Из каких мест руки растут у подрядчиков?» — возмущается адвокат Кузьмин.

Он добавил, что в настоящее время судебный процесс находится на стадии экспертизы. Эксперты затребовали дополнительные документы, которые будут предоставлены в ближайшее время. Решение о наличии или отсутствии ущерба со стороны предпринимателя примет уже суд.

Будет ли Киркоров проводить еще корпоративы

На этом фоне в социальных сетях появилась информация о том, что у Киркорова якобы не будет новогодних корпоративов. Пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская назвала эти слухи недостоверными. «Нет, артист работает, готовится к концертам, в активной стадии. В самом деле, какой праздник без Филиппа Киркорова», — заявила Успенская.

