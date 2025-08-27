«Не детский сад»: Киркорову угрожают петицией после неудачного ремонта Каменщик Барановский сообщил о подготовке петиции против Киркорова

Петербургский каменщик Георгий Барановский готовит петицию против певца Филиппа Киркорова, передает «КП-Петербург». Стороны судятся из-за ремонта, который специалист делал в московском пентхаусе поп-короля.

Каменщик заявил, что качественно выполнил работы несмотря на жалобы артиста. Он готовит петицию в защиту своего профессионального имени.

И в моей работе также не сомневается 261 архитектор, который готовы подписать соответствующую петицию, которую мы сейчас готовим. <…> Это не детский сад, и никто там ничего не будет выдумывать — если работа сделана нормально, то она в принципе сделана нормально, — заявил Барановский.

Ранее стало известно о закрытии компании поп-короля ООО «Филипп Киркоров корпорейшн», к которой с иском обращались поклонницы артисты. Спор был связан с отмененными концертами певца. Сообщалось, что в Единый государственный реестр юридических лиц оказались внесены недостоверные сведения о компании. По данным инсайдеров, банковские счета фирмы заблокированы уже около года.