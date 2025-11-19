Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Секретарь Киркорова опровергла информацию об отсутствии у него корпоративов

Пресс-секретарь Киркорова Успенская: артист работает в декабре в обычном режиме

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Певец Филипп Киркоров работает в своем обычном режиме, он готовится к праздничным концертам, сказала NEWS.ru пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская. Она удивилась тому, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что народный артист не примет участия в новогодних корпоративах и других мероприятиях.

Бородин теперь концертный директор народного артиста Филиппа Киркорова? Он решает: будут ли у него корпоративы или нет? У него нужно уточнить, почему он такой информацией располагает. Нет, артист работает, в рабочем режиме, готовится к концертам, все в активной стадии. Вы меня простите: какой праздник без Филиппа Киркорова? — сказала Успенская.

Вечером 17 ноября Бородин в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором говорится, что народный артист Филипп Киркоров не примет участия в новогодних корпоративах и концертах. Он не стал называть причины отсутствия корпоративов у артиста и свой источник информации.

Ранее продюсер Павел Рудченко сообщил, что Киркоров отказался от новогодних корпоративов из-за заботы о здоровье. Он пояснил, что певец, вероятно, хочет отдохнуть и не перерабатывать, чтобы не навредить своему организму. Рудченко также подчеркнул, что недавние операции могли сказаться на состоянии Киркорова.

