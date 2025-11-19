Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Девочка тащит»: Безрукова объяснила бешеную славу Пересильд-младшей

Безрукова: Пересильд-младшая стала популярна среди россиян благодаря таланту

Ирина Безрукова Ирина Безрукова Фото: NEWS.ru
Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна заполучила армию поклонников в России благодаря своему таланту, заявила корреспонденту NEWS.ru актриса Ирина Безрукова. На церемонии вручения XI ежегодной музыкальной премии Радио JAZZ «Все Цвета Джаза» она отметила, что юная артистка сыграла в новой картине «Алиса в Стране чудес» серьезную главную роль.

Играет же она сама. <…> Девочка тащит на себе главную роль, юная девушка. И мне кажется, что голосовали за нее молодые ребята, потому что <…> молодежи тоже нужны свои кумиры, — отметила Безрукова.

Ранее по результатам опроса ВЦИОМ Анна Пересильд попала в число лучших актрис 2025 года, набрав 7% голосов. Первое место с аналогичным результатом с ней разделили Мария Аронова и Светлана Ходченкова. Также картина «Алиса в Стране чудес» Пересильд-младшей в главной роли попала в народный рейтинг с результатом 4%.

Кинокритик Александр Шпагин при этом заявил, что Анна попала в тройку лучших актрис благодаря роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он также назвал «смешным» сопоставление Пересильд-младшей с Ходченковой и Ароновой.

