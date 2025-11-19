Около 150 тыс. сотрудников останутся без работы в Германии В Германии на 88 предприятиях планируют сократить почти 150 тыс. сотрудников

В Германии на 88 предприятиях запланировано сокращение почти 150 тыс. рабочих мест, пишет Bild. Исследование было проведено организацией Arbeitgeberverband Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). В списке компаний, которые столкнутся с сокращениями, находятся как крупные корпорации, так и небольшие фирмы.

В частности, Deutsche Bahn, расположенная в Берлине, намерена сократить 30 тыс. сотрудников, а производитель автокомплектующих ZF из Фридрихсхафена — 14 тыс. Глава INSM Торстен Альслебен отметил, что такие массовые сокращения служат тревожным сигналом и указывают на провалы в экономической политике как нынешнего, так и предыдущих правительств Германии. Он выразил опасения, что, если правительство под руководством Фридриха Мерца не примет срочных мер для улучшения ситуации, ФРГ может утратить статус промышленного центра.

Альслебен указал на несколько факторов, способствующих экономическому кризису. Он назвал чрезмерную бюрократию, высокие цены на энергию, значительные налоговые бремена и затраты на рабочую силу, а также нехватку квалифицированных специалистов. По его мнению, для решения проблем необходимо принимать конкретные меры, а не прибегать к новым долгам.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа более чем на треть сократила число сотрудников Центра космических полетов Годдарда NASA. Без работы остались примерно 3,4 тыс. человек.