Петербургский театр не пропустил девушку-инвалида на вечернее шоу

В Санкт-Петербурге инвалида не пропустили на вечернее шоу в театре-ресторане «Чаплин-Холл», пишет РИАМО со ссылкой на пострадавшую. Девушке отказали в проходе в VIP-зону, несмотря на купленный билет. Она подала жалобу на заведение в городскую прокуратуру и Роспотребнадзор.

Сотрудники театра-ресторана «Чаплин Холл» не осуществили уменьшение цены/возврат денежных средств в размере девяти тысяч рублей за некачественно оказанные услуги, — отметила пострадавшая.

Россиянка уточнила, что пришла за 15 минут до шоу. Вместо VIP-зоны ей предложили другой зал, где шоу можно было посмотреть только по трансляции. По словам девушки, за принесенные неудобства перед ней не извинились.

Ранее сообщалось, что охранники одного из московских клубов избили посетителей, среди которых оказался инвалид первой группы по зрению. Потасовка началась после спора на фейсконтроле.