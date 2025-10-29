Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 15:46

Петербургский театр не пропустил девушку-инвалида на вечернее шоу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге инвалида не пропустили на вечернее шоу в театре-ресторане «Чаплин-Холл», пишет РИАМО со ссылкой на пострадавшую. Девушке отказали в проходе в VIP-зону, несмотря на купленный билет. Она подала жалобу на заведение в городскую прокуратуру и Роспотребнадзор.

Сотрудники театра-ресторана «Чаплин Холл» не осуществили уменьшение цены/возврат денежных средств в размере девяти тысяч рублей за некачественно оказанные услуги, — отметила пострадавшая.

Россиянка уточнила, что пришла за 15 минут до шоу. Вместо VIP-зоны ей предложили другой зал, где шоу можно было посмотреть только по трансляции. По словам девушки, за принесенные неудобства перед ней не извинились.

Ранее сообщалось, что охранники одного из московских клубов избили посетителей, среди которых оказался инвалид первой группы по зрению. Потасовка началась после спора на фейсконтроле.

Cанкт-Петербург
инвалиды
театры
рестораны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
От фишинга до фрода: в сезон скидок мошенники атакуют покупателей и бизнес
В Роспотребнадзоре ответили о начале сезона гриппа в Москве
Врач рассказала, как бросить курить и не набрать вес
Вандалы разгромили могилы участников СВО
В Белом доме раскрыли, почему Трамп не может примирить Россию и Украину
Военэксперт раскрыл, почему ракеты «Орешник» вызывают недовольство Запада
«Я украинка, которая любит РФ»: Поклонская о Зеленском, санкциях и Крыме
«Смотреть на недругов»: олимпийский чемпион выступил против показа ОИ
На Западе раскрыли, как Китай бросит вызов американским авианосцам
Стало известно, как мощнейший ураган сказался на потоке туристов РФ на Кубу
В одном регионе запретят продажу алкоголя в День народного единства
Фигурант дела о хищении у «Росгеологии» ушел на СВО
«Жест доброй воли»: экс-депутат Рады о приглашении Путиным СМИ в зону СВО
Сотни украинцев гибнут в попытках сбежать от ТЦК и фронта
Суд озвучил решение в отношении еще двух напавших на Мостового
В Госдуме объяснили, чем именно напугала Запад поставка «Орешника» Минску
Микроавтобус с 18 детьми попал в аварию в российском регионе
«Открывал глаза, брал руку жены»: подруга Попова о его предсмертных часах
Страховка по вкладам вырастет вдвое: сколько денег можно хранить в банке
Стало известно, как вырос трафик звонков после ограничений в мессенджерах
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.