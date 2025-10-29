Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 15:46

Забудьте о сухости: секрет идеального яблочного пирога

Духовку разогрейте до 175 градусов. Четыре кисло-сладких яблока нарежьте дольками и уложите в сковороду с растопленной 1 ст. л. сливочного масла. Тушите, посыпав двумя столовыми ложками коричневого сахара, пока ломтики не станут мягкими и золотистыми. В миске взбейте венчиком 150 мл рафинированного подсолнечного масла со стаканом сахара и тремя столовыми ложками густого меда. Добавьте два яйца и продолжайте взбивать. Всыпьте 280 граммов просеянной муки, смешанной с чайной ложкой корицы и щепоткой мускатного ореха. Тесто будет густым и блестящим. Выложите его в форму, застеленную пергаментом, сверху веером разложите карамелизованные яблоки и залейте их оставшимся в сковороде сиропом. Выпекайте 45–50 минут, пока края не подрумянятся, а середина не пропечется. Подавайте этот пирог теплым, он идеально сочетается с ванильным мороженым или шариком густой сметаны.

