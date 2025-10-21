Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 14:30

Как за 2 минуты превратить картофельную запеканку в ресторанное блюдо

Начните с создания картофельного «теста». Сварите 1 кг картофеля в мундире, затем очистите и пропустите через пресс. Никакого молока! Вмешайте в горячую массу 1 ст. л. картофельного крахмала, щепотку соли и одно яйцо. Замесите упругое тесто, которое не липнет к рукам. Для начинки обжарьте 1 крупную луковицу с 500 г мясного фарша, но главный секрет — добавить 2 мелко порубленных соленых огурчика и 2 ст. л. сметаны. Тушите до легкого загустения. Эта влага останется внутри и создаст неповторимый соус.

Раскатайте картофельную лепешку, в центр выложите остывшую начинку (примерно 1 ст. л. на каждую зразу) и защипните края. Обваляйте каждую в 100 г сухарей панко — они дадут идеальную хрустящую текстуру. Выкладывайте на противень, смазанный смесью 50 г растопленного сливочного и 2 ст. л. оливкового масла. Выпекайте при 200 °C 25–30 минут до появления янтарной корочки. Подавайте со сметаной и укропом.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить пикантную капусту со свеклой на зиму: грузинский рецепт

