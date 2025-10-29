Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 13:55

ВС России сорвали попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ

Минобороны: ВС России сорвали попытку деблокировать группировку ВСУ у Гришина

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Попытки украинских военных деблокировать окруженную группировку в районе населенного пункта Гришино в ДНР были пресечены российскими войсками, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в ходе боестолкновений противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Пресечена попытка противника деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики. Кроме того, сорваны четыре попытки противника вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, — сказано в сообщении.

В результате проведенных операций было уничтожено более 80 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Также ликвидированы две боевые бронированные машины, один пикап и артиллерийское орудие.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России ударили по железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ. Кроме того, удар пришелся на объекты энергетики, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Россия
Минобороны РФ
ДНР
ВСУ
ВС РФ
спецоперация
