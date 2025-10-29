Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 октября 2025 в 14:02

Военэксперт ответил, почему для РФ важно освобождение Одессы и Николаева

Военэксперт Литовкин: освобождение Одессы и Николаева отрежет Украину от моря

Одесса Одесса Фото: Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

Освобождение Одессы и Николаева отрежет Украине доступ к Черному морю, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он отметил, что контроль над всем черноморским побережьем лишит Киев критически важных коммуникаций со странами Запада. По его словам, дальнейшее продвижение российских войск в зоне СВО будет зависеть от политической воли руководства страны.

Давайте сначала освободим полностью ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. На мой взгляд, ВС РФ следует освободить еще Николаевскую и Одесскую области. Нужно отрезать Украину от Черного моря, чтобы не оставалась опасность возрождения нацизма в этой стране. Чтобы западные страны не снабжали Киев самыми различными видами вооружения и не третировали наши границы и мирное население. Но дальнейшее продвижение ВС России зависит от политической воли руководства страны, — высказался Литовкин.

Ранее российская армия освободила поселок городского типа Вишневое в Днепропетровской области. Работу выполнили подразделения группировки войск «Восток». Бойцы продвинулись в глубину обороны ВСУ и взяли населенный пункт под контроль.

Украина
Одесская область
Россия
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
