Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 15:45

В России создадут работающие на газе ЦОДы

ЯТЭК сообщила о намерении сосредоточиться на создании работающих на газе ЦОДов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) сосредоточит свои усилия на использовании природного газа для создания центров обработки данных (ЦОД), майнинга и облачных вычислений, сообщили в пресс-службе организации. Предприятие откажется от реализации проекта «Якутский СПГ».

В компании пояснили, что пересматривают свою стратегию развития, учитывая современные экономические реалии и технологические тренды. Представители ЯТЭК отметили, что приостанавливают проект «Якутский СПГ», чтобы сконцентрироваться на новых способах монетизации газа, которые связаны с энергообеспечением цифровых и высокотехнологичных производств.

Ресурсная база ЯТЭК создает прочный фундамент для новой модели, отметили в компании. Аудированные извлекаемые запасы природного газа составляют 774,4 млрд кубометров. При этом потенциальные поставки газа для внутреннего рынка и цифровых проектов оценивают в свыше 7,6 млрд кубометров в год. Это обеспечивает возможность поддерживать стабильный уровень добычи на протяжении более 60 лет.

Ранее в Сбербанке сообщили, что развитие технологий ИИ приведет к двукратному увеличению энергопотребления ЦОДов. Бум искусственного интеллекта может обернуться такими последствиями уже к 2030 году.

Якутия
компании
газ
ресурсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вандалы разгромили могилы участников СВО
В Белом доме раскрыли, почему Трамп не может примирить Россию и Украину
Военэксперт раскрыл, почему ракеты «Орешник» вызывают недовольство Запада
«Я украинка, которая любит РФ»: Поклонская о Зеленском, санкциях и Крыме
«Смотреть на недругов»: олимпийский чемпион выступил против показа ОИ
На Западе раскрыли, как Китай бросит вызов американским авианосцам
Стало известно, как мощнейший ураган сказался на потоке туристов РФ на Кубу
В одном регионе запретят продажу алкоголя в День народного единства
Фигурант дела о хищении у «Росгеологии» ушел на СВО
«Жест доброй воли»: экс-депутат Рады о приглашении Путиным СМИ в зону СВО
Сотни украинцев гибнут в попытках сбежать от ТЦК и фронта
Суд озвучил решение в отношении еще двух напавших на Мостового
В Госдуме объяснили, чем именно напугала Запад поставка «Орешника» Минску
Микроавтобус с 18 детьми попал в аварию в российском регионе
«Открывал глаза, брал руку жены»: подруга Попова о его предсмертных часах
Страховка по вкладам вырастет вдвое: сколько денег можно хранить в банке
Стало известно, как вырос трафик звонков после ограничений в мессенджерах
Главные достопримечательности Кисловодска: куда сходить и что посмотреть
«Без шума и пыли»: в России высказались о запуске «убийцы» SWIFT
Россиянина отправили за решетку за поджог здания облправительства
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.