В России создадут работающие на газе ЦОДы ЯТЭК сообщила о намерении сосредоточиться на создании работающих на газе ЦОДов

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) сосредоточит свои усилия на использовании природного газа для создания центров обработки данных (ЦОД), майнинга и облачных вычислений, сообщили в пресс-службе организации. Предприятие откажется от реализации проекта «Якутский СПГ».

В компании пояснили, что пересматривают свою стратегию развития, учитывая современные экономические реалии и технологические тренды. Представители ЯТЭК отметили, что приостанавливают проект «Якутский СПГ», чтобы сконцентрироваться на новых способах монетизации газа, которые связаны с энергообеспечением цифровых и высокотехнологичных производств.

Ресурсная база ЯТЭК создает прочный фундамент для новой модели, отметили в компании. Аудированные извлекаемые запасы природного газа составляют 774,4 млрд кубометров. При этом потенциальные поставки газа для внутреннего рынка и цифровых проектов оценивают в свыше 7,6 млрд кубометров в год. Это обеспечивает возможность поддерживать стабильный уровень добычи на протяжении более 60 лет.

Ранее в Сбербанке сообщили, что развитие технологий ИИ приведет к двукратному увеличению энергопотребления ЦОДов. Бум искусственного интеллекта может обернуться такими последствиями уже к 2030 году.