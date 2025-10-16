В Сбербанке заявили о вызове для энергетиков из-за бума ИИ Ведяхин заявил, что бум ИИ удвоит энергопотребление ЦОД к 2030 году

Развитие технологий искусственного интеллекта приведет к двукратному увеличению энергопотребления центров обработки данных (ЦОД), заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках Российской энергетической недели, передает корреспондент NEWS.ru. Бум ИИ приведет к таким последствиям уже к 2030 году, убежден он. Ведяхин также подчеркнул растущее давление на мировые энергосистемы.

Он пояснил, что обучение и активная эксплуатация крупных языковых моделей требуют огромных вычислительных мощностей. Это, в свою очередь, стимулирует быстрый рост числа и энергоемкости серверов.

Спикер привел данные об увеличении мирового электропотребления на 17% за последние пять лет, при этом спрос на электроэнергию со стороны ЦОДов за тот же период вырос в полтора раза. Ведяхин объяснил, что центры обработки данных расходуют ресурс на два основных процесса: от 40% до 50% электроэнергии уходит непосредственно на IT-нагрузку — питание процессоров, выполняющих триллионы операций в секунду. Остальные 40–50% обеспечивают охлаждение, необходимое для отвода огромного количества тепла, которое выделяют эти мощные системы.

