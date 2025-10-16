Глава СПЧ назвал сферу, в которой использование ИИ сомнительно

Обращение к искусственному интеллекту в сфере образования вызывает вопросы, заявил NEWS.ru на XI Международном фестивале «Вера и слово» председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, детей нужно учить применению нейросетей, но для того, чтобы они становились умнее. В то же время Фадеев отметил, что полностью запретить ИИ невозможно.

Когда идет речь об использовании искусственного интеллекта для образования, у меня возникают вопросы. <…> Конечно, надо учить детей использованию нейросетей, но только для того, чтобы становится умнее, а не глупее, — сказал Фадеев.

Ранее руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута заявил, что нейросети стали активнее внедрять в обучение финансовой грамотности. Он отметил, что в этом направлении у ИИ огромный потенциал.

До этого стало известно, что россияне предпочитают общаться с нейросетями письменно, а не голосом. Голосовой ввод в работе с ИИ используют только 30% пользователей. Текстовый формат предпочитают 64% людей.