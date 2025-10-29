Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 15:47

Детектив раскрыл, могли ли американцы помочь Усольцевым покинуть Россию

Детектив Заболотный усомнился в связях Усольцевых с США

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Частный детектив Максим Заболотный усомнился в том, что пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых инсценировала свое исчезновение. По его словам, сам факт выезда за рубеж российским спецслужбам очень легко проверить. В беседе с NEWS.ru он также отметил, что к пропаже семьи вряд ли причастны США.

Мы не знаем тех проблем, которые у них были, мотивов, которые могли бы послужить тому, чтобы им пропасть из страны. Если были серьезные долги, конечно, они могли бы через Белоруссию выехать, и следственные органы могут это легко проверить. Или [если у семьи] было бы второе гражданство, это помогло бы им беспрепятственно покинуть Россию. Наши спецслужбы сейчас довольно-таки круто работают. Все возможно. Но я не верю в силу американцев, — отметил детектив.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил NEWS.ru, что сыну исчезнувшей в горах семьи Усольцевых не грозит наказание за сокрытие родителей в случае их побега. По его словам, в этой ситуации он не столкнется с последствиями благодаря свидетельскому иммунитету — он имеет право не давать показания о близких родственниках.

До этого журналисты усмотрели, что сын пропавшей семьи Усольцевых Даниил Баталов дал противоречивые показания. По мнению СМИ, он путался в деталях событий перед исчезновением семьи. Как отметили журналисты, сначала родственник пропавших утверждал, что они пошли в поход вместе с туристической группой, инструктор которой отменил маршрут из-за погоды. Позже он признал, что никакой группы не было и семья отправилась в тайгу самостоятельно.

Тайга
семьи
пропажи
поиски
международный розыск
инсценировки
Анна Акимова
А. Акимова
