Путин назвал скорость запуска ядерного реактора в «Буревестнике» Путин заявил, что запустить ядерный реактор в «Буревестнике» можно за секунды

Ядерный реактор, установленный в крылатой ракете «Буревестник», запускается «в течение минут и секунд», заявил президент России Владимир Путин во время визита в военный госпиталь имени П. В. Мандрыка. По его словам, установка при такой же мощности, как у реактора атомной подводной лодки, отличается значительно меньшими размерами — примерно в тысячу раз, передает пресс-служба Кремля.

Самое главное в том, что если обычный реактор запускается в течение часов и дней, недель, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд, — подчеркнул российский лидер.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия ведет разработку нового вида вооружения, превосходящего по мощности и неуязвимости «Буревестник». Депутат уточнил, что потенциальный противник сможет обнаружить данное оружие лишь в момент нанесения поражающего удара.

Политолог-американист Малек Дудаков между тем заявил, что испытания «Буревестника» продемонстрировали технологическое отставание США в гонке вооружений. По его словам, Вашингтон постепенно начинает проигрывать не только Москве, но и Пекину.