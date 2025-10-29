Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 15:45

Путин назвал скорость запуска ядерного реактора в «Буревестнике»

Путин заявил, что запустить ядерный реактор в «Буревестнике» можно за секунды

Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка Фото: kremlin.ru/Владимир Гердо, ТАСС

Ядерный реактор, установленный в крылатой ракете «Буревестник», запускается «в течение минут и секунд», заявил президент России Владимир Путин во время визита в военный госпиталь имени П. В. Мандрыка. По его словам, установка при такой же мощности, как у реактора атомной подводной лодки, отличается значительно меньшими размерами — примерно в тысячу раз, передает пресс-служба Кремля.

Самое главное в том, что если обычный реактор запускается в течение часов и дней, недель, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд, — подчеркнул российский лидер.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия ведет разработку нового вида вооружения, превосходящего по мощности и неуязвимости «Буревестник». Депутат уточнил, что потенциальный противник сможет обнаружить данное оружие лишь в момент нанесения поражающего удара.

Политолог-американист Малек Дудаков между тем заявил, что испытания «Буревестника» продемонстрировали технологическое отставание США в гонке вооружений. По его словам, Вашингтон постепенно начинает проигрывать не только Москве, но и Пекину.

Владимир Путин
реактор
ядерное оружие
Россия
Буревестник
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушедший из России гигант авторынка провел встречу с местными дилерами
Белый дом приказал использовать на учениях настоящие бомбы ради Трампа
В Госдуме назвали разительное отличие между Путиным и Зеленским
Садовод Воронова рассказала, что можно посадить на подоконнике
От фишинга до фрода: в сезон скидок мошенники атакуют покупателей и бизнес
В Роспотребнадзоре ответили о начале сезона гриппа в Москве
Врач рассказала, как бросить курить и не набрать вес
Вандалы разгромили могилы участников СВО
В Белом доме раскрыли, почему Трамп не может примирить Россию и Украину
Военэксперт раскрыл, почему ракеты «Орешник» вызывают недовольство Запада
«Я украинка, которая любит РФ»: Поклонская о Зеленском, санкциях и Крыме
«Смотреть на недругов»: олимпийский чемпион выступил против показа ОИ
На Западе раскрыли, как Китай бросит вызов американским авианосцам
Стало известно, как мощнейший ураган сказался на потоке туристов РФ на Кубу
В одном регионе запретят продажу алкоголя в День народного единства
Фигурант дела о хищении у «Росгеологии» ушел на СВО
«Жест доброй воли»: экс-депутат Рады о приглашении Путиным СМИ в зону СВО
Сотни украинцев гибнут в попытках сбежать от ТЦК и фронта
Суд озвучил решение в отношении еще двух напавших на Мостового
В Госдуме объяснили, чем именно напугала Запад поставка «Орешника» Минску
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.