06 ноября 2025 в 10:24

В Китае разработали «революционный» ядерный реактор

SCMP: в Китае разработали инновационный ториевый реактор для тяжелых кораблей

Грузовой корабль Грузовой корабль Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Китае разработали инновационный ядерный реактор для тяжелых грузовых кораблей, сообщает издание South China Morning Post. По его информации, новая энергетическая установка мощностью 200 мегаватт использует торий — более доступный и безопасный альтернативный урану материал.

Он будет работать на ториевом расплавленном солевом реакторе (TMSR) с тепловой мощностью 200 мегаватт, что соответствует уровню мощности реактора, используемого на самых современных атомных подводных лодках типа Seawolf ВМС США, — говорится в материале.

Как отмечает издание, успешное внедрение этой технологии способно произвести революцию в коммерческом судоходстве. Тяжелые суда, оснащенные ториевым реактором, смогут работать без дозаправки в течение нескольких лет.

Проектируемое судно-контейнеровоз вместимостью 14 тысяч морских контейнеров находится на стадии разработки. Ожидается, что проектирование будет завершено к 2026 году.

Ранее сообщалось, что американская корпорация Lockheed Martin провела успешный испытательный полет сверхзвукового самолета Х-59, разработанного совместно с NASA. Борт перелетел с авиабазы ВВС США «Плант 42» в Калифорнии до зоны посадки, находящейся вблизи исследовательского центра NASA в Эдвардсе.

Китай
ученые
разработки
реактор
корабли
